Cours Bugeaud, côté “Champ de juillet”, le samedi 19 mars à 14:00

Quelle proposition ? La renommée de notre ville, « Ville d’Art et d’Histoire » souffrirait d’être associée plus longtemps au culte mémoriel d’un conquérant brutal et d’un soi-disant pacificateur, d’autant que l’hommage est déjà dupliqué par le nom de la rue d’Isly qui commémore la défaite infligée par Bugeaud au sultan du Maroc en 1844. Point trop n’en faut, pourrait-on dire. « Débaptiser » le cours Bugeaud serait souhaitable, mais difficile, non parce qu’on manquerait de noms dignes de lui être substitués, mais parce que l’adresse est inscrite dans les habitudes des usagers, voire parce que les thuriféraires d’une « colonisation positive » y trouveraient matière à polémique. Installer au moins un panneau d’information sur cette personnalité controversée serait préférable, à un emplacement approprié sur le cours : on y lirait les circonstances de la dénomination et les principales étapes de la carrière du maréchal, avec mention des exactions à son passif. Une œuvre d’histoire pour informer nos concitoyens et nos hôtes de passage, aujourd’hui et à l’avenir, pour sortir du conflit de mémoires de part et d’autre de la Méditerranée.

Rassemblement le 19 mars, devant le panneau Cours Bugeaud côté “Champ de juillet” à Limoges, pour qu’à côté du nom de la rue soit apposée une plaque rappelant la réalité historique de cet individu.

