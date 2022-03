MRAP Haute Vienne – Conférence théâtralisée La rhétorique de la haine Salle Simone Veil,Espace Cité, 4 mars 2022, Limoges.

MRAP Haute Vienne – Conférence théâtralisée La rhétorique de la haine

Salle Simone Veil, Espace Cité, le vendredi 4 mars à 18:00

Le Comité Local du MRAP de Limoges organise aux cotés de l’Institut CGT d’Histoire Sociale et La Libre Pensée une conférence gesticulée et théâtralisée sur la Rhétorique de la Haine le Vendredi 4 mars 2022 à 18H, Salle Simone Veil, Espace Cité, 2, rue de la Providence à Limoges, avec Gérard Noiriel et Martine Derrier. Cette conférence gesticulée et théâtralisée est construite autour d’un personnage fictif qui incarne les différentes postures qu’adoptent aujourd’hui les polémistes et les agitateurs qui diffusent des discours de haine sur les réseaux sociaux ou les chaînes d’information en continu. L’intervention de l’historien permet de mettre en évidence, preuves à l’appui, les points communs et les différences avec les discours de haine qui se sont succédé en France depuis le XIXe siècle. Le spectacle est suivi d’un débat avec le public.

Le Comité Local du MRAP de Limoges organise aux cotés de l’Institut CGT d’Histoire Sociale et La Libre Pensée une conférence gesticulée et théâtralisée sur la Rhétorique de la Haine.

Salle Simone Veil,Espace Cité 2, rue de la Providence, Limoges Limoges Clos Moreau Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T18:00:00 2022-03-04T19:00:00