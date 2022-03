MRAP Aurillac – Spectacle “Florilège anti-raciste” Médiathèque du bassin d’Aurillac Aurillac Catégories d’évènement: Aurillac

La troupe du GIA Théâtre (groupe d’initiation artistique) a fêté ses cinquante ans et interprété une quarantaine d’œuvres : classiques, créations et réadaptations. Accordéoniste, compositeur, Alain Bruel mêle jazz, improvisation et musiques traditionnelles. Entrée gratuite, dans le respect des règles sanitaires. Participation solidaire.

La troupe du GIA Théâtre (groupe d'initiation artistique) – Accordéoniste, compositeur, Alain Bruel mêle jazz, improvisation et musiques traditionnelles.

