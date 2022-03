MRAP Aubenas et Largentière – Ciné-débat autour du documentaire TRAVERSER écrit et réalisé par JOËL AKAFOU Cinéma le Navire, 13 mars 2022, Aubenas.

Le Mrap-Largentière et le Mrap Aubenas vous proposent un ciné-débat le dimanche 13 mars 2022 à 17h30 au cinéma le Navire à Aubenas autour du documentaire : “ TRAVERSER ” écrit et réalisé par JOËL AKAFOU « L’envie de raconter une nouvelle histoire » « Je préfère mourir sur la mer que mourir devant ma mère… » « La jeunesse ivoirienne est en perte de repères, le chômage grimpe et le système éducatif périclite. Cette tentation de rejoindre l’Europe afin de sortir leur famille de la misère agite l’esprit de nombreux jeunes africains, même si, réflexion faite, cette décision peut leur paraître suicidaire. Mais le risque de mort, mis en face de l’espoir de se construire une vie meilleure – ou plus simplement l’espoir d’envisager à nouveau un avenir – et de restaurer la dignité de toute la famille, pèse moins lourd. C’est ainsi que, portés par les attentes de toute leur famille, bon nombre de jeunes décident de partir pour l’Europe et se heurtent à un continent qui ferme ses portes aux immigrés. Je veux aussi comprendre ce qui peut inciter une mère à financer ce dangereux voyage et un fils, à encourir de tels risques. Je veux voir jusqu’où ce fils est prêt à aller pour faire « honneur » à sa famille. Je veux montrer ce qui pousse mes frères à braver la Méditerranée et filmer au plus près de leurs corps, après la traversée, les épreuves qu’ils affrontent. C’est un film destiné à ceux de ma génération qui pensent obtenir un avenir meilleur de l’autre côté de la Méditerranée… » Ciné-débat le dimanche 13 mars 2022 à 17h30 au cinéma le Navire à Aubenas autour du documentaire “ TRAVERSER ” écrit et réalisé par JOËL AKAFOU Nous pourrons aussi aborder la réalité de tous les immigrés qui fuient les régimes politiques dictatoriaux, les guerres et qui viennent ici dans l’espoir d’obtenir l’asile politique… Il est grand temps d’aborder ces problématiques qui en cette période pré électorale agitent le débat public et politique… Comité local du Mrap de Largentière et d’Aubenas.

Cinéma le Navire 13 Rue du Docteur Louis Pargoire, 07200, Aubenas Aubenas Ardèche



