MRAC – ATELIER EN FAMILLE – MY PREHISTORIC PAST Sérignan, 31 octobre 2021, Sérignan.

MRAC – ATELIER EN FAMILLE – MY PREHISTORIC PAST Sérignan

2021-10-31 15:00:00 – 2021-10-31

Sérignan Hérault

Enfants et parents (grands parents, oncles ou tantes) découvrent une partie des collections et se retrouvent ensuite dans l’atelier du petit Musée pour une activité créative.

L’atelier en famille du jour : autour de l’exposition My prehistoric past, Laurent Le Deunff, suivi de la projection du film His préhistoric past de Charlie Chaplin, 1914, 33mn.

Sur réservation, par téléphone ou par courriel.

Compris dans le tarif d’entrée.

Enfants et parents (grands parents, oncles ou tantes) découvrent une partie des collections et se retrouvent ensuite dans l’atelier du petit Musée pour une activité créative : autour de l’exposition My prehistoric past, Laurent Le Deunff, suivi de la projection du film His préhistoric past de Charlie Chaplin, 1914, 33m

Sur réservation, par téléphone ou par courriel.

Compris dans le tarif d’entrée.

+33 4 67 17 88 95

Enfants et parents (grands parents, oncles ou tantes) découvrent une partie des collections et se retrouvent ensuite dans l’atelier du petit Musée pour une activité créative.

L’atelier en famille du jour : autour de l’exposition My prehistoric past, Laurent Le Deunff, suivi de la projection du film His préhistoric past de Charlie Chaplin, 1914, 33mn.

Sur réservation, par téléphone ou par courriel.

Compris dans le tarif d’entrée.

Sérignan

dernière mise à jour : 2021-11-20 par