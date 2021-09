Marseille Leda Atomica Musique Bouches-du-Rhône, Marseille Mr Vertigo Leda Atomica Musique Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Mr Vertigo Leda Atomica Musique, 18 septembre 2021, Marseille. Mr Vertigo

Leda Atomica Musique, le samedi 18 septembre à 18:00

Mr Vertigo (Poésie Rock) Marseille Auteur, compositeur, interprète guitariste marseillais, Monsieur Vertigo distille des poésies mélodiques, chansons folk, rock, teintées de blues. Depuis ses débuts en 2009, Monsieur Vertigo compose ses textes en français issus de ses pérégrinations nocturnes, ses déboires amoureux, son regard sur les gens et son ressenti sur la vie. Des textes poétiques de Charles Bukowski s’immiscent avec puissance et douceur dans son univers musical, influencé par The Cure, Neil Young, Serge Gainsbourg, Alain Bashung… [https://www.facebook.com/Monsieur-Vertigo-627775303938193](https://www.facebook.com/Monsieur-Vertigo-627775303938193) [http://mvertigo.com/](http://mvertigo.com/) PAF + adhésion Leda Atomica Musique, 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille [https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/](https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/) [https://www.ledaatomicamusique.com/](https://www.ledaatomicamusique.com/) Contact : [ledaatomicamusique@gmail.com](mailto:ledaatomicamusique@gmail.com) ♫♫♫ Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Leda Atomica Musique Adresse 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille Ville Marseille lieuville Leda Atomica Musique Marseille