Mr Thousand & Ramirez Le Rallumeur d’étoiles, 8 avril 2022, Martigues.

Mr Thousand & Ramirez

Le Rallumeur d’étoiles, le vendredi 8 avril à 21:00

Nous sommes MrTHOUSAND & RAMIREZ, petit groupe underground de notre “chère cité Phocéenne”. MrTHOUSAND, qui est fils d’orphelin et qui a pour certains de ces ancêtres des prêcheurs démoniaques, est un joli minet qui joue de 3 guitares (acoustique, électrique et mandoline), tape sur une valise et chante d’une voix de velour de jolies roucoulades qui donne des frissons à RAMIREZ (qui est très sensible, ne nous fions pas aux apparences) RAMIREZ, est une brute Mexicaine, luchador de son état. Après une carrière fort foisonnante mais ô combien monotone (307 combats, 307 victoires), il se met sur le tard à l’accordéon. RAMIREZ a des dons de magnétiseur et d’hypnotiseur et sous ses airs d’ours se cache un coeur fragile, attentionné et dramaturge. Bref, THOUSAND est l’esprit et RAMIREZ le corps. A eux deux ils ne font qu’un. Une unité divisée mais indissociable. Leurs inspirations musicales sont diverses, comme leurs vices et leurs vertues, et on trouve chez eux du Blues, de la Country, du Rock et bien d’autres choses indetectables à l’oreille nue… La vie et la mort leur donne matière à créer des valses meurtrières, des transes hypnotiques Lunaires ou encore des ambiances cajun qui fleurent bon la chaleur moite du Bayou et la brochete d’alligator. Bien que résolument joyeux et finalement bien sous tous rapport, il plait à THOUSAND & RAMIREZ d’invoquer dans leurs chansonnettes la folie, le désespoir et la tristesse, et des fois les forces occultes. Entrée à prix libre et conscient

Prix libre et conscient

♫♫♫

Le Rallumeur d’étoiles Quai Brescon 13500 MARTIGUES Martigues Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T21:00:00 2022-04-08T23:00:00