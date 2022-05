Mr Thousand & Ramirez

Mr Thousand & Ramirez, 20 août 2022, . Mr Thousand & Ramirez

2022-08-20 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-20 00:00:00 00:00:00 EUR MrTHOUSAND & RAMIREZ est un duo de Blues, Country, Folk & Gospel atypique, constitué d’un

accordéoniste hurleur masqué et d’un guitariste-mandoliniste-chanteur à visage découvert. dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville