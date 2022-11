Mr. Skeleton, 27 janvier 2023, .

2023-01-27 18:00:00 – 2023-01-27 23:00:00

Cette collaboration inhabituelle de Augustin Rebetez et Martin Zimmermann s’est inspirée du film muet pour développer une collection de séquences particulièrement comiques.



Les douze courts-métrages en noir et blanc, tournés en stop-motion, suivent une esthétique bricolée, spontanée, voire renversante. Ils montrent différents personnages, tous incarnés par Martin Zimmermann. Qu’ils soient réfugiés, agriculteurs, médecins, galeristes ou voleurs de banque, ce sont tous de terribles escrocs. Le spectateur retrouvera le plus rusé de tous, Mr. Skeleton, dans chaque épisode.



Personnages, mise en scène et interprétation : Martin Zimmermann

Image, réalisation et montage : Augustin Rebetez

Son : Pascal Lopinat

Installation : Martin Zimmerman et Augustin Rebetez

Photographie : Augustin Rebetez

Construction et architecture du cinéma : Ingo Groher



Installation vidéo – Cinéma

Durée : 36 min

Dès 12 ans

Sous chapiteau

Dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque

