Mr Recyclo fait son Carnaval Gaillan-en-Médoc, 16 avril 2022, Gaillan-en-Médoc.

Mr Recyclo fait son Carnaval rue de l’Hôtel de ville Salle socio-éducative Gaillan-en-Médoc

2022-04-16 06:00:00 – 2022-04-16 17:00:00 rue de l’Hôtel de ville Salle socio-éducative

Gaillan-en-Médoc Gironde Gaillan-en-Médoc

10 EUR L’association les Bambins Gaillanais organise son Carnaval et sa chasse aux oeufs au profit des enfants de l’école de Gaillan.

Au programme :

6h00 vide grenier et concours de pesée du jambon

10h00 ouverture avec de nombreuses animations et activités

11h30 chasse aux oeufs

12h00 repas (sur réservation)

de 14h30 à 17h00 défilé, concours de déguisements, résultat de la pesée du jambon et goûter.

Buvette et restauration sur place.

Amical des Bambins Gaillanais

rue de l’Hôtel de ville Salle socio-éducative Gaillan-en-Médoc

dernière mise à jour : 2022-03-10 par