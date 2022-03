Mr. Orange Mama Shelter Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Mr. Orange Mama Shelter, 27 mars 2022, Marseille. Mr. Orange

Mama Shelter, le dimanche 27 mars à 20:00

Duo convivial et festif, Monsieur Orange propose un répertoire international très varié. A l’écoute du public, ils oscillent entre la douceur de l’invitation au voyage et la folie d’une ambiance largement déjantée. Avec une musique de qualité, le show est garanti ! ♫♫♫ Mama Shelter 64, rue de la Loubière 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-27T20:00:00 2022-03-27T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Mama Shelter Adresse 64, rue de la Loubière 13006 Marseille Ville Marseille lieuville Mama Shelter Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Mama Shelter Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

