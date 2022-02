Mr Kropps, l’utopie en marche Maen Roch, 5 mars 2022, Maen Roch.

Mr Kropps, l'utopie en marche Auditorium de l'ESCC 1 Rue Albert Camus Maen Roch

2022-03-05 – 2022-03-05

Maen Roch Ille-et-Vilaine Maen Roch

Venez découvrir cet OVNI Théâtral organisé par la Compagnie Gravitation !

Bienvenu à la traditionnelle réunion publique de Mr Kropps ! L’habitat collectif est à l’ordre du jour… et cela pourrait bien dégénérer !

Qui de mieux placé pour aborder cette épineuse question, qu’un Mr Kropps qui ambitionne de créer sa propre coopérative, un projet révolutionnaire qui remettra en question nos façons de vivre et de travailler !

Plus de la réponse (multiple!), c’est le débat que ces questions génèrent qui est passionnant (et drôle), tant il interroge notre rêve collectif, la démocratie dite participative, notre rapport aux autres… avec humour et une maîtrise parfaite des meilleurs ressorts du théâtre de rue. A la façon d’un jeu de rôles, le spectacle embarque le public qui prend part au débat !

Durée : 1h30

Tout public – Dès 12 ans.

spectacle@couesnon-marchesdebretagne.fr +33 2 99 97 17 07 http://www.couesnon-marchesdebretagne.fr/

Auditorium de l’ESCC 1 Rue Albert Camus Maen Roch

