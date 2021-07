Parent Parent Parent, Puy-de-Dôme Mr Kropps, l’utopie en marche – Compagnie Gravitation Parent Parent Catégories d’évènement: Parent

Puy-de-Dôme

2021-07-08
Place du Courtiol Grand'rue
Parent Puy-de-Dôme

Parent Puy-de-Dôme Parent Ovni théâtral, « Mr Kropps, l’utopie en marche » se propose de jouer (dans tous les sens du terme) !!! Jouer des codes du théâtre « traditionnel » en les rompant. Spectacle tout public conseillé à partir de 12 ans. dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Place du Courtiol Grand'rue
Parent
45.62381#3.22937