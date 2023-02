Mr Giscard 1988 LIVE CLUB, 6 avril 2023, RENNES.

Mr Giscard 1988 LIVE CLUB. Un spectacle à la date du 2023-04-06 à 20:00 (2023-02-10 au ). Tarif : 19.9 à 19.9 euros.

Cartel [BZH] présente en accord avec Super! présente : Il s'appelle monsieur Giscard. Il n'a jamais été centriste, ni président, et sûrement n'a développé aucun tropisme pour les diamants. Mais comme son prénom est Valery, il fut un temps où lorsque ses interlocuteurs lui demandaient la nature d'un tel prénom masculin, le jeune homme avait pour habitude de répondre : « Valery ? Comme le président ». Du coup c'était presque devenu naturellement un nom composé et c'est ainsi resté. Gonflé, c'est aussi une manière de s'attribuer une carte d'identité qui atteste d'une volonté de mettre de la distance et du décalage en toute chose. Monsieur Giscard, contrairement à son illustre roi républicain, a de quoi tenir ses promesses avec ce premier programme musical de cinq titres qui pourrait bien provoquer une révolution de velours dans le monde de la chanson française. L'art du décalage est partout chez ce jeune homme de 28 ans, ultra séduisant par sa nonchalance masculine et sa candeur virile.

1988 LIVE CLUB RENNES 27 PLACE DU COLOMBIER Ille-et-Vilaine

Il s’appelle monsieur Giscard. Il n’a jamais été centriste, ni président, et sûrement n’a développé aucun tropisme pour les diamants. Mais comme son prénom est Valery, il fut un temps où lorsque ses interlocuteurs lui demandaient la nature d’un tel prénom masculin, le jeune homme avait pour habitude de répondre : « Valery ? Comme le président ». Du coup c’était presque devenu naturellement un nom composé et c’est ainsi resté. Gonflé, c’est aussi une manière de s’attribuer une carte d’identité qui atteste d’une volonté de mettre de la distance et du décalage en toute chose. Monsieur Giscard, contrairement à son illustre roi républicain, a de quoi tenir ses promesses avec ce premier programme musical de cinq titres qui pourrait bien provoquer une révolution de velours dans le monde de la chanson française. L’art du décalage est partout chez ce jeune homme de 28 ans, ultra séduisant par sa nonchalance masculine et sa candeur virile.

