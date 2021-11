Albi Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale Albi, Tarn Mr. Gaga, sur les pas d’Ohad Naharin Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Mr. Gaga, sur les pas d’Ohad Naharin Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale, 18 décembre 2021, Albi. Mr. Gaga, sur les pas d’Ohad Naharin

Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale, le samedi 18 décembre à 20:30

Avec ce [film](https://www.youtube.com/watch?v=F6gd8xpFMsM), l’association « Densité » propose au public de découvrir l’histoire d’Ohad Naharin, célèbre chorégraphe de la Batsheva Dance Company, dont les performances dégagent une puissance et une beauté inégalées. Projection proposée par l’association Densité Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T20:30:00 2021-12-18T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale Adresse Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi Ville Albi lieuville Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale Albi