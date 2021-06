Montreuil Plaine de jeux Jules Verne Montreuil, Seine-Saint-Denis Mr.François Plaine de jeux Jules Verne Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Trois mâts Chinois, une chaise, une petite table, une moquette, un journal, une bouteille et un verre d’eau. C’est tout l’univers de Mr.François. Lorsqu’il découvre qu’un événement a lieu tout autour de lui et que le public agglutiné là, attend… Mr.François n’a d’autre choix que d’apprivoiser sa peur pour tenter de séduire les curieux… Merveilleusement accompagné par les sons relaxants du hang, ce spectacle Tout Public d’une durée de 25/30 minutes, loin de se résumer à une seule performance artistique vous convie à une rêverie visuelle toute empreinte de poésie avec des interactions participatives du public. Une pause enchanteresse qui séduit pareillement petits et grands! **Ce spectacle rentre dans le cadre de la fête de la ville 2021**

