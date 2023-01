Mr Fly Circus Montchanin Montchanin Catégories d’Évènement: Montchanin

Saône-et-Loire

Mr Fly Circus Montchanin, 17 février 2023, Montchanin . Mr Fly Circus 12 Rue Lamartine Espace tuilerie

2023-02-17 18:00:00 – 2023-02-03

Espace tuilerie 12 Rue Lamartine

Montchanin

Saône-et-Loire Naïf et emprunté, tout droit sorti d’un cartoon, ce jongleur danseur parle le langage universel du corps. Rien n’est normal au pays de Mr Fly : la réalité et le sérieux sont sans cesse doublés par l’inattendu ! Il nous entraîne dans un voyage burlesque ponctué d’images décalées, animé d’une ambiance sonore farfelue et mélodieuse. La justesse des tours de mains est extraordinaire, imagée par le détournement d’objets et l’inventivité de ce jongleur, surtout joueur !

Quand sa marionnette prend la parole, le mime devient ventriloque. Quand elle jongle il en est joué.

Le public s’encanaille : il y est invité.

Chacun est du voyage avec ses propres images, surprise et poésie ont donné couleur à la vie.

adac-montchanin@outlook.fr http://ville-montchanin.fr/

