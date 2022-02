MR FAZE La Dame du Mont, 4 mars 2022, Marseille.

MR FAZE

La Dame du Mont, le vendredi 4 mars à 21:00

Dj Faze aka Mr Faze est un Dj producteur qui a commencé sa carrière il y a plus de 20 ans. Il a été booké dans les clubs ,festivals et les salles les plus prestigieux. Si il faut en citer quelques uns : le Zénith de Paris ,le Stade Vélodrome ,le Dôme de Marseille ,l’Elysée Montmartre Paris ,le festival Marsatac ,le VIP Room Paris , le Gotha Cannes ,le Titty Twister Paris ,le R2 Marseille ,les Plages Electroniques et tant d’autres. Ainsi ,on a pu le voir aux côtés d’artistes internationaux majeurs. Pour les amateurs de Old School :il a entre autres partagé la scène avec le Wu Tang ,Dj Premier ,Pete Rock ,Mobb Deep ou encore Jazzy Jeff … Pour les férus de New School il a notamment été vu sur scène aux côté de Dj Snake ,Ty Dolla Sign ,Kid Ink ,Tyga ,Trey Songz ,Jay Rock … Directeur artistique des soirées PNRM du Baou en 2019 et il a été aussi un des résidents des soirées Sunblock au R2 de Marseille. Son émission de radio est une référence en termes de musiques urbaines. Ses apparitions remarquées sur des médias de référence tels CNN ,Skyrock ,Canal Plus ,France TV font de lui un acteur majeur de la scène Hip-Hop française. A l’approche des beaux jours et d’une liberté retrouvée il a décidé de venir régaler tes oreilles et dérouiller ton bassin avec un mix new school/ old school qui lui ressemble, épicé et multi style y’en aura pour tout le monde on t’a dit! Ce trendsetter avec son énergie ,sa technique ,son expérience et sa science du dancefloor vous fera passer ,soyez en sûrs ,une soirée comme peu savent le faire ! Shazam conseillé et fais nous le plaisir de sortir ta plus belle tenue de soirée, on va faire ça avec classe.

Entrée libre

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



