MR. D. Taron-Sadirac-Viellenave, samedi 24 août 2024.

Pour la 10ème année consécutive, la Compagnie Tout Droit Jusqu’au Matin et la Communauté des communes des Luys en Béarn proposent un spectacle en extérieur pour et par les habitants.

Cette année, c’est « Robin des bois » ! Encadrés par l’équipe pro de la Compagnie.

19h restauration sur place.

21h15 spectacle. Mais quelle est la question véritable de conte ? Prendre aux riches pour donner aux pauvres ? Mais c’est quoi la richesse exactement ? Bref, on a des idées au départ, mais elles évoluent, elles se transforment, et au final, qu’est-ce qu’on retient ? .

Taron-Sadirac-Viellenave 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cie.tdjm@gmail.com

