Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Mr Croche Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Mr Croche Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 27 janvier 2018, Nevers. Mr Croche

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le samedi 27 janvier 2018 à 11:00 Entrée libre

Audition Mr Croche Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2018-01-27T11:00:00 2018-01-27T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Adresse 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers