MR. Chat et les Shammies : La Fête du court métrage au Louxor Cinéma le Louxor Paris, dimanche 24 mars 2024.

Le dimanche 24 mars 2024

de 10h15 à 11h00

.Tout public. payant

Plein : 10,5 euros

Réduit : 8,2 euros

Moins de 26 ans : 5,50 euros

Cartes UGC Illimité et CinéPass acceptées.

CCU et CinéChèque acceptés.

Séance dans le cadre de la Fête du court métrage ! Petit-déjeuner offert.

De Edmunds Jansons

2015 – LETTONIE – VF

Tarif 5 euros – printemps du cinéma.

Les

Shammies jouent à cache-cache, s’inventent des histoires ou prennent un

bain sous l’oeil attentif de Monsieur Chat, toujours prêt à leur venir

en aide. Au fil de leurs jeux et de leurs expériences, ces adorables

personnages en patchwork et brins de laine découvrent le monde et

grandissent gaiement…

« Ce

programme de courts métrages letton est composé de six épisodes,

débutant à chaque fois par un même petit jingle. L’esthétique originale,

liée à la technique d’animation utilisée, est la première chose que

nous apprécions. Les Shammies, ces petits personnages enfantins, sont constitués de textiles, de laine, et de boutons. (…) Mr Chat et les Shammies

est un film plein de douceur et de surprises, tant visuelles que

musicales, qui donnera envie aux enfants de devenir eux-mêmes les amis

de Mr Chat. »

Benshi

Cinéma le Louxor 170, boulevard de Magenta 75010

Cinéma le Louxor 170, boulevard de Magenta 75010

Contact : https://www.cinemalouxor.fr/ +33144639696 contact@cinemalouxor.fr

Mr chat