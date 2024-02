MQH – l’ofrenda pour se souvenir des morts Musée de Bretagne Rennes, samedi 16 mars 2024.

Événement des Champs Libres Samedi 16 mars, 15h00, 18h00 1

Du 2024-03-16 15:00 au 2024-03-16 18:30.

Chaque année dans le hall des Champs Libres, le groupe du goûter en espagnol prépare au mois de novembre une « ofrenda » pour se souvenir de ses morts. On y dépose les photos des personnes disparues mais également des boissons, de la nourriture, des bougies et des fleurs. Le groupe a également installé un autel des morts dans l’exposition Mourir, quelle histoire ! Venez échanger avec eux et découvrir cette tradition.

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine