Atelier d’écriture MQ Pierre-Guédou Le Mans, 19 juillet 2023, Le Mans.

Atelier d’écriture Mercredi 19 juillet, 16h30 MQ Pierre-Guédou Gratuit

Et si on profitait de l’été pour s’émanciper des codes littéraires habituels ?

À l’aide de trois dés, viens inventer une histoire. Elle sera ensuite écrite,

reliée et empruntable à la maison de quartier Pierre-Guédou.

—

Sur inscription au 02 43 85 16 61

MQ Pierre-Guédou 13 Impasse Floréal, 72100 Le Mans Le Mans 72100 La Perronnière Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 85 16 61 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T16:30:00+02:00 – 2023-07-19T17:30:00+02:00

2023-07-19T16:30:00+02:00 – 2023-07-19T17:30:00+02:00

atelier écriture