Paris Paris Porte de versailles Paris MPV – Salon Marketing Point de Vente Paris Porte de versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

MPV – Salon Marketing Point de Vente Paris Porte de versailles, 5 octobre 2021-5 octobre 2021, Paris. MPV – Salon Marketing Point de Vente

du mardi 5 octobre au jeudi 7 octobre à Paris Porte de versailles

Organisé tous les 2 ans à Paris pour le compte du POPAI France, ce salon professionnel réunit l’ensemble des métiers dont l’objectif est d’analyser, de déclencher et de conforter l’acte d’achat du shopper. Et depuis plus de 30 ans, MPV a toujours su coller aux tendances du marché et accompagner les grandes entreprises dans leurs mutations. Dans un contexte où la marque doit se renouveler continuellement pour captiver et fidéliser ses clients, le salon MPV offre de nouvelles perspectives de réflexion. Il présente un tour d’horizon complet des solutions marketing point de vente, qui contribuent à faire de l’expérience en magasin un moment unique ! Le salon de toutes les solutions du marketing point de vente Paris Porte de versailles 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris Paris Paris 15e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-05T09:30:00 2021-10-05T18:30:00;2021-10-06T09:30:00 2021-10-06T18:30:00;2021-10-07T09:30:00 2021-10-07T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paris Porte de versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris Ville Paris