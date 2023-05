Le Feu De l’Action MPT Monfleury, 13 juillet 2023, Avignon.

Le Feu De l’Action 13 – 18 juillet MPT Monfleury

LE FEU DE L’ACTION

Un spectacle du Groupe n+1

Dans un monde en proie à des urgences répétées et sans précédent, la question de l’action ou de l’inaction nous préoccupe, nous dépasse, nous abasourdit. Qu’est-ce que qui nous empêche de passer à l’action ? De nous engager ? Avons-nous le pouvoir d’imaginer d’autres mondes possibles ? Les n+1, groupe de recherche auto-proclamé, se saisissent du problème et entraînent les spectateurs dans une épopée scénique pour es- sayer, au risque de se perdre, de retrouver les voies de l’action. Ils interrogent, avec cette fable en trois actes, conçue comme trois expériences à vivre, à la fois le sens de la recherche et la possibilité de l’engagement.

Durée du spectacle hors trajets en navette depuis Le Train Bleu : 1h20

MPT Monfleury 2 Rue Marie Madeleine, 84000 Avignon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T18:00:00+02:00 – 2023-07-13T20:00:00+02:00

2023-07-18T18:00:00+02:00 – 2023-07-18T20:00:00+02:00

théâtre théâtre d’objets

Thomas Bohl