Soirée 11 – 15 ans MPT Mazières-en-Gâtine, 24 novembre 2023, Mazières-en-Gâtine.

Mazières-en-Gâtine,Deux-Sèvres

La MPT de Mazières en Gatine organise une soirée jeux , le vendredi 24 novembre de 19h à 21 h.

Au programme : jeux de société, babyfoot, bricolage, discussions, pizzas et boissons…

Renseignements au près de Marion et de Myriam, au 06 76 82 44 37 ou jeunesse.valdegray@csc79.org.

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . .

MPT

Mazières-en-Gâtine 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Mazières en Gatine MPT is organizing a games evening on Friday, November 24 from 7pm to 9pm.

On the program: board games, table soccer, crafts, discussions, pizzas and drinks…

Information from Marion and Myriam, on 06 76 82 44 37 or jeunesse.valdegray@csc79.org

El MPT de Mazières en Gatine organiza una velada lúdica el viernes 24 de noviembre, de 19.00 a 21.00 horas.

En el programa: juegos de mesa, futbolín, manualidades, debates, pizzas y bebidas…

Para más información, contacte con Marion y Myriam en el 06 76 82 44 37 o en jeunesse.valdegray@csc79.org

Die MPT von Mazières en Gatine organisiert einen Spieleabend , am Freitag, den 24. November, von 19 bis 21 Uhr.

Auf dem Programm stehen Gesellschaftsspiele, Tischfußball, Basteln, Diskussionen, Pizza und Getränke…

Weitere Informationen erhalten Sie bei Marion und Myriam unter 06 76 82 44 37 oder jeunesse.valdegray@csc79.org

Mise à jour le 2023-11-17 par CC Val de Gâtine