Sarthe

A la belle étoile MPT Jean Moulin, 25 mars 2023, Le Mans. A la belle étoile Samedi 25 mars, 11h00 MPT Jean Moulin Nous avons tous rêvé de passer une nuit à la belle étoile…

Apportez votre oreiller et venez faire cette expérience nocturne en toute sécurité ! Ce spectacle repose sur un dispositif dans lequel le public est immergé. Allongés, les auditeurs se trouvent au centre des quatre musiciens et de la comédienne, dans une situation confortable et rassurante.

Programme disponible sur https://www.lemans.digitomag.com/programme-semaine-petite-enfance.php

Programme disponible sur https://www.lemans.digitomag.com/programme-semaine-petite-enfance.php

Informations et réservations : 06 23 77 50 56 – petite.enfance2023@lemans.fr

MPT Jean Moulin
23 rue Robert Collet
72000 Le Mans

2023-03-25T11:00:00+01:00 – 2023-03-25T12:00:00+01:00

