Nid haut, nid bas, Onichliba MPT Jean Moulin, 18 mars 2023, Le Mans. Nid haut, nid bas, Onichliba Samedi 18 mars, 17h30 MPT Jean Moulin Un cocon dans lequel le petit spectateur peut déployer son imaginaire. Une trame tissée par les deux danseuses-comédiennes autour du motif du nid. Une chanteuse, siffleuse et musicienne les accompagne, jouant avec des mélodies et expérimentations vocales.

Programme disponible sur https://www.lemans.digitomag.com/programme-semaine-petite-enfance.php

Programme disponible sur https://www.lemans.digitomag.com/programme-semaine-petite-enfance.php

Informations et réservations : 06 23 77 50 56 – petite.enfance2023@lemans.fr

MPT Jean Moulin
23 rue Robert Collet
72000 Le Mans

2023-03-18T17:30:00+01:00 – 2023-03-18T18:30:00+01:00

2023-03-18T17:30:00+01:00 – 2023-03-18T18:30:00+01:00

