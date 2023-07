Atelier Cyanotype mpt de fontbarlettes Valence, 28 juin 2023, Valence.

Atelier Cyanotype Mercredi 28 juin, 14h00, 15h30 mpt de fontbarlettes Inscriptions auprès de la médiathèque de Fontbarlettes

Par Angelina Lombardo (MOVZ) : graphiste et photographe

Organisé par les Vertébrées et le festival Dehors !

Atelier en binôme parents-enfants dès 5 ans.

Découverte du cyanotype « photographie magique », création d’une œuvre collective.

En utilisant la technique du cyanotype, un procédé photographique datant de 1842, les participant·es réaliseront une œuvre à conserver, et s’envoleront dans le bleu du ciel pour une création collective qui sera exposée au festival Dehors ! du 23 au 27 août.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site des Vertébrées.

mpt de fontbarlettes 27 Rue Charles Gounod, 26000 valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 75 42 57 86 »}] [{« link »: « https://lesvertebrees.fr/dehors-ateliers/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-28T14:00:00+02:00 – 2023-06-28T15:00:00+02:00

2023-06-28T15:30:00+02:00 – 2023-06-28T16:30:00+02:00

© Les Vertébrées