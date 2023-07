Ciné plein-air en famille : Encanto MPT Centre Ville Valence Valence, 12 juillet 2023, Valence.

Valence,Drôme

Venez profiter de l’ombre des platanes de la MPT pour une soirée cinéma !



19h-22h : Repas guinguette organisé par la « Joyeuse Équipe » de la MPT

Chacun amène un repas à partager



22h : Projection ciné plein air du film d’animation « Encanto ».

2023-07-12 22:00:00 fin : 2023-07-12 . .

MPT Centre Ville Valence rue Pêcherie

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and enjoy an evening of cinema in the shade of the MPT?s plane trees!



7-10pm: Guinguette meal organized by the MPT?s « Joyeuse Équipe

Everyone brings a meal to share



10pm: Open-air screening of the animated film « Encanto

Venga a disfrutar de una tarde de cine a la sombra de los plátanos del MPT



19.00 h – 22.00 h: Comida guinguette organizada por el « Joyeuse Équipe » del MPT

Cada uno trae un plato para compartir



22.00 h: Proyección al aire libre de la película de animación Encanto

Genießen Sie einen Filmabend im Schatten der Platanen des MPT!



19h-22h: Guinguette-Mahlzeit, organisiert von der « Joyeuse Équipe » des MPT

Jeder bringt ein Essen zum Teilen mit



22 Uhr: Open-Air-Kinovorführung des Animationsfilms « Encanto »

