Atelier d’entretien / réparation de vélo MPT Centre Ville Valence Valence, 11 avril 2023, Valence.

Valence,Drôme

La MPT du centre-ville organise des ateliers d’entretien/réparation de vélo encadrés par Charlotte !.

2023-04-11 18:00:00 fin : 2023-04-11 20:00:00. .

MPT Centre Ville Valence Rue Pêcherie

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The MPT of downtown organizes bike maintenance/repair workshops supervised by Charlotte!

¡La MPT del centro de la ciudad organiza talleres de mantenimiento/reparación de bicicletas con Charlotte!

Die MPT im Stadtzentrum organisiert Workshops zur Fahrradpflege/-reparatur, die von Charlotte betreut werden!

Mise à jour le 2023-05-19 par Valence Romans Tourisme