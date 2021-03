MPPNG 2051 Espaces d’exposition «Le Commun», 13 mai 2021-13 mai 2021, Genève.

MPPNG 2051

du jeudi 13 mai au dimanche 23 mai à Espaces d’exposition «Le Commun»

Bienvenus-es 30 ans dans le futur où le Mapping festival organise sa 47e édition! Le tout premier festival 5D de Genève (espace 3D + lumière + temps) célèbre toujours les arts technologiques et déviants. Explorons notre futur, entre «high-tech» et «low-tech» avec des artistes locaux-cales et internationaux-nales, des filtres de réalité augmentée, des ateliers et performances en ligne, un nouveau parcours urbain et des surprises. Par anticipation d’une situation sanitaire non-réglée, cette prochaine édition est élaborée pour ne pas être annulée.

CHF 0.-

Doors of perceptions – Dans le cadre du Mapping Festival, festival des arts technologiques et deviants

Espaces d’exposition «Le Commun» Rue des Bains 28, 1205 Genève Genève



2021-05-13T11:00:00 2021-05-13T18:00:00;2021-05-14T11:00:00 2021-05-14T18:00:00;2021-05-15T11:00:00 2021-05-15T18:00:00;2021-05-16T11:00:00 2021-05-16T18:00:00;2021-05-18T11:00:00 2021-05-18T18:00:00;2021-05-19T11:00:00 2021-05-19T18:00:00;2021-05-20T11:00:00 2021-05-20T18:00:00;2021-05-21T11:00:00 2021-05-21T18:00:00;2021-05-22T11:00:00 2021-05-22T18:00:00;2021-05-23T11:00:00 2021-05-23T18:00:00