du jeudi 13 mai au dimanche 23 mai à Espaces d’exposition «Le Commun»

Le Mapping en 7 points cette année :

– Une exposition pré-festivalière à L’API

– Un nouveau Parcours urbain (exposition dans les vitrines genevoises)

– Une collaboration avec les Bains des Pâquis

– Le Commun occupé par un studio de streaming éphémère

– L’ex-hangar des TPG également investi (collaboration avec le Forum Pointe de la Jonction)

– Une Médiathèque virtuelle (Applications, filtres AR, Net.Art)

– Une Mapping-mobile

(+ extra de 2 nuits blanches sur Second Life)

CHF 0.-

Festival des arts technologiques et deviants – Studio de streaming éphémère du Mapping Festival Espaces d’exposition «Le Commun» Rue des Bains 28, 1205 Genève Genève

2021-05-13T11:00:00 2021-05-13T18:00:00;2021-05-14T11:00:00 2021-05-14T18:00:00;2021-05-15T11:00:00 2021-05-15T18:00:00;2021-05-16T11:00:00 2021-05-16T18:00:00;2021-05-18T11:00:00 2021-05-18T18:00:00;2021-05-19T11:00:00 2021-05-19T18:00:00;2021-05-20T11:00:00 2021-05-20T18:00:00;2021-05-21T11:00:00 2021-05-21T18:00:00;2021-05-22T11:00:00 2021-05-22T18:00:00;2021-05-23T11:00:00 2021-05-23T18:00:00

