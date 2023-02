MPL SALLE GUY OBINO, 10 mars 2023, VITROLLES.

MPL SALLE GUY OBINO. Un spectacle à la date du 2023-03-10 à 20:00 (2023-03-10 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Ouverture des portes à 20h00 GRAND BONHEUR (2-1071288 /3 -1071289) Présente dans le cadre du Festival Avec le Temps : ce spectaacle Formé à Melbourne en 1981, Dead Can Dance est aujourd’hui porté par le duo Brendan Perry et Lisa Gerrard. Pendant 3 ans, accompagné de Peter Ulrich à la batterie, Scott Rodger à la basse et James Pinker aux percussions, le groupe – désormais basé à Londres, peaufine son premier album éponyme qui voit le jour en février 1984. Entre les influences rock de Perry, celles plus classiques voire mystiques de Gerrard, Dead Can Dance est un savant mélange de sonorités assez inhabituelles pour l’époque mais qui séduit tout de même le public. En 1998, le groupe se sépare pour divergences artistiques pour se reformer en 2005 pour une tournée d’adieu mais, c’est 6 ans plus tard que la réunion est officielle. Anastasis parait en 2012, suivi d’une tournée européenne sold out en 2019. Pour soutenir Dionysus, leur dernier opus en date, le duo est prêt à repartir sur les routes ! MPL MPL

Votre billet est ici

SALLE GUY OBINO VITROLLES Rue Roumanille Bouches-du-Rhone

Ouverture des portes à 20h00 GRAND BONHEUR (2-1071288 /3 -1071289) Présente dans le cadre du Festival Avec le Temps : ce spectaacle Formé à Melbourne en 1981, Dead Can Dance est aujourd’hui porté par le duo Brendan Perry et Lisa Gerrard. Pendant 3 ans, accompagné de Peter Ulrich à la batterie, Scott Rodger à la basse et James Pinker aux percussions, le groupe – désormais basé à Londres, peaufine son premier album éponyme qui voit le jour en février 1984. Entre les influences rock de Perry, celles plus classiques voire mystiques de Gerrard, Dead Can Dance est un savant mélange de sonorités assez inhabituelles pour l’époque mais qui séduit tout de même le public.

En 1998, le groupe se sépare pour divergences artistiques pour se reformer en 2005 pour une tournée d’adieu mais, c’est 6 ans plus tard que la réunion est officielle. Anastasis parait en 2012, suivi d’une tournée européenne sold out en 2019. Pour soutenir Dionysus, leur dernier opus en date, le duo est prêt à repartir sur les routes !

.22.0 EUR22.0.

Votre billet est ici