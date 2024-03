MPL MIMI O’BONSAWIN – MPL MIMI O’BONSAWIN LWADA FAUX SOLEIL L’ESCALE St Genis Les Ollieres, jeudi 23 mai 2024.

MPL : MPL, c’est un parchemin qui se déroule comme un conte, une bande de cinq garçons attachants qui crient leurs sentiments face aux tempêtes. Des mélodies entêtantes, des textes poétiques débordant d’images et de paysages et puis la volonté d’en découdre avec les schémas imposés par la société. Des garçons d’aujourd’hui finalement. C’est dans cette perspective de perpétuel questionnement de leur masculinité et d’affirmation de leur sensibilité que naît le nouvel album de MPL : Bonhommes. Ces cinq silhouettes fantômes, dos aux montagnes, qu’on devine sur la pochette du disque, ne tarderont pas à ôter les drapeaux sous lesquels ils se cachent pour se dévoiler à nous. Mimi O’Bosawin: Mimi O’Bonsawin est autrice, compositrice et interprète originaire originaire du Grand Sudbury dans le nord-est de l’Ontario. À travers son rythme et ses chansons scénarisées, Mimi embrasse la beauté de la terre, tout en cédant à ses racines franco-ontariennes et abéna- kises.Lwada : Lwada, c’est de la pop bleue, la couleur d’une mélancolie d’hier et des mots de demain.Cousin et cousine, leurs chansons naissent de sonorités électroniques et de textes en français. Une authenticité teintée de folie douce.Faux Soleil : Faux Soleil c’est une approche humaine de la musique électronique.Faux Soleil entremêle les codes de composition electronica et melodic techno dans une vision orchestrale et cinématographique du son.

Tarif : 18.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-05-23 à 20:30

Réservez votre billet ici

L’ESCALE 23, AVENUE DE LA LIBERATION – 69290 St Genis Les Ollieres 69