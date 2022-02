MPL : L’étoile – Festival Handiclap Esplanade des Traceurs de coques, 17 mars 2022, Nantes.

2022-03-17 Sous chapiteau – Esplanade des Traceurs de coques – Parc des Chantiers

Horaire : 21:00 22:15

Gratuit : non 22 € / 18 € réduitBilletterie : www.handiclap.fr/billetterie Sous chapiteau – Esplanade des Traceurs de coques – Parc des Chantiers

Concert. La musique de MPL navigue sans choisir entre des riffs exotiques et des pulsations électro tout en laissant place à la folk emmenée par les deux guitares. Entre des textes parlés et des mélodies entêtantes, les cinq voix se posent et s’harmonisent. Certains y entendent l’influence de la chanson française des années 2000, tandis que d’autres y trouvent parfois des airs de Fauve ou de Feu ! Chatterton. Leur nouvel album, “L’étoile”, est une épopée de 14 titres et autant de clips, nostalgiques et terriblement optimistes, à la frontière entre comédie musicale et film d’aventure. Durée : 1h15 Dans le cadre du 35e Festival Handiclap (17 au 20 mars 2022)

Esplanade des Traceurs de coques adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

https://www.handiclap.fr