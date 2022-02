MPL Le Krakatoa Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Mérignac

MPL Le Krakatoa, 4 juin 2022, Mérignac. MPL

Le Krakatoa, le samedi 4 juin à 20:30

Créé en 2012 suite à la disparition soudaine de Lucette – une amie commune – MPL commence d’abord par fabriquer des morceaux pour lui rendre hommage. Chaque nouvelle production est un bout d’histoire raconté en texte et en images (par le biais de nombreux clips). Les concerts sont autant de cérémonies de commémoration et l’univers s’installe, entre humour noir et chorégraphies pittoresques.

18€

Organisateur : BAAM PRODUCTIONS

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T20:30:00 2022-06-04T23:00:00

