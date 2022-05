MPL Espace Julien, 9 juin 2022, Marseille.

MPL

Espace Julien, le jeudi 9 juin à 20:00

BAAM Productions présente MPL à l’Espace Julien Cédric, Manu, Arthur, Julien et Andreas forment ensemble le groupe MPL. En 2020, leur deuxième album L’Étoile les fait sortir de la confidence dans laquelle ils évoluaient jusqu’alors. Avec plus de 200 dates à leur actif, ils rassemblent un public grandissant et envisagent chaque concert comme un espace privilégié d’expression de leur identité artistique. Avec des tourbillons de guitares, une basse et des battements électroniques, MPL fabrique la musique de son époque tout en brouillant les pistes du temps. Ils s’apprêtent à sortir leur nouveau disque Bonhommes le 27 mai prochain, accompagné d’une tournée de concerts qui passera par l’Espace Julien le 9 juin. MPL, c’est un parchemin qui se déroule comme un conte, une bande de cinq garçons attachants qui crient leurs sentiments face aux tempêtes. Des mélodies entêtantes, des textes poétiques débordant d’images et de paysages et puis la volonté d’en découdre avec les schémas imposés par la société. Des garçons d’aujourd’hui finalement, qui font fleurir les interrogations et qui osent devenir autre chose que ce que l’ancien monde attend d’eux. C’est dans cette perspective de perpétuel questionnement de leur masculinité et d’affirmation de leur sensibilité que naît le nouvel album de MPL. Ces cinq silhouettes fantômes, dos aux montagnes, qu’on devine sur la pochette du disque, ne tarderont pas à ôter les drapeaux sous lesquels ils se cachent pour se dévoiler à nous.

20,49€ en pré-vente

♫♫♫

Espace Julien 39 Cours Julien, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-09T20:00:00 2022-06-09T22:00:00