MPI RUN 2024 rue centre commercial Illange, dimanche 14 avril 2024.

Dimanche

Envie de vous dépasser ?

Voici la deuxième édition de notre course phare le MPI RUN 2024 !

Vous aurez besoin d’agilité, de force, d’endurance mais aussi d’équilibre et de courage pour venir à bout de la course.

La première édition était un franc succès, avec plus de 120 participants. Cette année les obstacles ont été améliorés, et surtout doublés ce n’est plus 15 obstacles mais 30 obstacles à franchir.

La course peut toujours être effectuée en solo ou en duo (vous serez accrochés par une corde… de quoi passer un moment fun et rajouter de la difficulté…).

Le parcours peut s’effectuer en courant ou en marchant sur 4,5 ou 9km !

L’inscription comprend la participation à la course, un t-shirt et un don pour l’association VIP AVEC CHARCOT.Adultes

36 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 11:00:00

fin : 2024-04-14

rue centre commercial Parking Salle des sports

Illange 57970 Moselle Grand Est

