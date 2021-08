Paris Institut suédois Paris Mpévé Institut suédois Paris Catégorie d’évènement: Paris

Institut suédois, le mardi 17 août à 19:30

Un voyage sonore — fusion de folklore congolais, de rumba et d’afro — à travers les vastes contrées du Congo. Avec Mass Bass (RDC) – basse & composition, Diana La Fraise (RDC) – chant, Jimmy Mbonda (RDC) – percussions. Un voyage sonore — fusion de folklore congolais, de rumba et d’afro — à travers les vastes contrées du Congo. Institut suédois 10 rue Elzevir 75003 Paris Paris Paris 3e Arrondissement Paris

2021-08-17T19:30:00 2021-08-17T20:30:00

