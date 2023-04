Projection des 6 premiers épisodes de la série « Bossa Nova » Mpaa Saint Blaise Saint-Claude Catégories d’évènement: Jura

Saint-Claude

Projection des 6 premiers épisodes de la série « Bossa Nova » Mpaa Saint Blaise, 21 mai 2023, Saint-Claude. Projection des 6 premiers épisodes de la série « Bossa Nova » Dimanche 21 mai, 15h00 Mpaa Saint Blaise Bossa Nova est une fable sur les valeurs du vivre ensemble, de la citoyenneté et de lutte contre le racisme et les discriminations.

Le pitch : Paris dans un futur imaginaire. Corinne Touque arrive au pouvoir, interdit la musique et embrigade les jeunes à la Cinématouque pour divulguer ses fakes news. Mais dans un immeuble, une bande de jeunes, « la Bossa Nova » va tenter de renverser ce régime délétère.

Les jeunes jouent les rôles principaux aux côtés d’acteurs professionnels (Bass Dhem, Mata Gabin, Manda Touré, …) ou de personnalités comme Aya Cissoko ou Najat Vallaud-Blekacem, et sont entourés par une équipe de techniciens professionnels. Mpaa Saint Blaise 37/39 rue St Blaise Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

