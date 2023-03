Fenêtre sur monde MPAA/Saint-Blaise, 18 mars 2023, Paris.

Fenêtre sur monde Samedi 18 mars, 18h30 MPAA/Saint-Blaise Atelier : 10 €, 8 € Scène ouverte : gratuite sur inscription Participation à distance gratuite en dehors de la France

Rassemblant des amateur·rice·s à travers le monde francophone, le collectif 129h met en place un espace créatif expérimental en présentiel et à distance autour de l’écriture et de la mise en voix. De manière ludique, explorez votre liberté d’écriture et d’interprétation. L’atelier d’écriture slam sera suivi d’une scène ouverte où les participant·e·s qui le souhaitent seront invité·e·s à déclamer leur texte devant un public.

MPAA/Saint-Blaise 37-39 rue Saint-Blaise, 75020 Paris Paris 75020 Quartier de Charonne 75020 Île-de-France 01 46 34 94 90 https://www.mpaa.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.mpaa.fr/programmation/fenetre-monde-0 »}, {« type »: « email », « value »: « saint-blaise@mpaa.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 46 34 94 90 »}] https://us06web.zoom.us/j/86223447199 Métro ligne 3 – Porte de Bagnolet, ligne 9 Porte de Montreuil, tramway T3b Marie de Miribel

2023-03-18T18:30:00+01:00 – 2023-03-18T22:30:00+01:00

© Henri Coutant