Scène ouverte musique MPAA/Broussais Paris, dimanche 28 janvier 2024.

Scène ouverte musique Dans le cadre des Remontantes, Sorties d’Hiver 2024, venez découvrir l’univers artistique de 4 ensembles musicaux. Dimanche 28 janvier, 16h00 MPAA/Broussais Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-28T16:00:00+01:00 – 2024-01-28T17:00:00+01:00

Fin : 2024-01-28T16:00:00+01:00 – 2024-01-28T17:00:00+01:00

Quoi de mieux qu’une scène ouverte musicale un dimanche après-midi pluvieux pour réchauffer les cœurs ? La MPAA et le Pavillon de la Sirène s’associent pour vous faire voyager musicalement le temps d’un après-midi. 4 ensembles musicaux de styles différents sont invités à présenter leurs univers artistiques durant 15 minutes chacun·e ! Alors, venez rêver avec nous !

En partenariat avec Le Pavillon de la Sirène

MPAA/Broussais 100 rue Didot 75014 Paris Paris 75014 Quartier de Plaisance Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « broussais@mpaa.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 79 97 86 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mpaa.fr/spectacle?id_spectacle=610&lng=1 »}]

festival amateur

© L’imagerie / Argenteuil (95)