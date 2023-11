Apéro Littéraire | Combats de femmes MPAA Broussais Paris Catégorie d’Évènement: Paris Apéro Littéraire | Combats de femmes MPAA Broussais Paris, 24 novembre 2023, Paris. Apéro Littéraire | Combats de femmes Vendredi 24 novembre, 19h30 MPAA Broussais Entrée libre sur inscription Sarah Pèpe, autrice et metteuse en scène ainsi que les comédien·ne·s du studio JLMB, de TRIP et de l’école de l’Opéra de la parole présentent trois extraits de textes choisis autour du thème des combats de femmes au travail. Les textes que vous découvrirez seront : – Building de Léonore Confino

– Sans modération(s) de Azilys Tanneau

– Salle de traite de Rebecca Vaissermann Partenaires : TR.I.P, le studio JLMB, La compagnie Vent debout, l'école de l'Opéra de la Parole MPAA Broussais Paris 75014 Paris 100, rue Didot 75014 Paris Métro Porte de Vanves / Porte d'Orléans puis T3A : arrêt Didot

2023-11-24T19:30:00+01:00 – 2023-11-24T21:30:00+01:00

littérature théâtre

