Sur les traces de Broussais 1 février – 2 juin 2023 MPAA Broussais

40€/ 20€

Vous, qui traversez les espaces de la MPAA/Broussais, menez l’enquête et créez votre récit-mémoire en mêlant travail sur l’écriture orale et l’improvisation par la voix et le corps.

MPAA Broussais Paris 75014 Île-de-France Métro Porte de Vanves / Porte d'Orléans puis T3A : arrêt Didot

100, rue Didot 75014 Paris

Avec la conteuse Ariane Pawin, racontez vos anecdotes ou autres histoires, qu’elles soient drôles, poétiques ou poignantes. Entre paroles-croquis prises sur le vif et témoignages, cet atelier propose à chacun·e de retracer son histoire et donnera lieu, entre passé et présent, à une balade contée qui mettra en lumière toute la richesse du site et du quartier.



2023-02-01T19:00:00+01:00

2023-06-02T22:00:00+02:00

Pauline Le Goff