Mozukai Duo Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Mozukai Duo Le 3C Café culturel citoyen, 19 février 2022, Aix-en-Provence. Mozukai Duo

Le 3C Café culturel citoyen, le samedi 19 février à 20:30

Notre duo Mokuzaï propose un programme innovant autour du thème du voyage, mêlant musiques d’Amérique du Sud, des Caraïbes et d’autres régions créoles, d’Espagne, d’Europe de l’Est… Au-delà de pièces reconnues, nous interprétons des morceaux spécialement écrits pour notre formation par des compositeurs actuels, toujours tournés vers l’Ailleurs. Ce répertoire festif, coloré, parfois plus intime, offre au public la possibilité de s’évader vers des horizons variés et ensoleillés, ce dont nous avons tant besoin en cette période particulière. Nombre de nos partitions, issues de répertoires à danser, invitent au mouvement et renforcent le dynamisme du concert. Ces thèmes du voyage, de l’évasion, du métissage séduisent tous les publics ! Mokuzaï signifie « bois » en japonais. Il s’agit bien de la matière, de l’élément « bois » qui rassemble à l’origine nos deux instruments. La guitare est en bois, tout comme l’était la flûte traversière à ses débuts.

Entrée libre

