Grand théâtre de Provence, le samedi 12 février à 20:00

MOZART SOUS TOUTES LES COUTURES― Orchestre de chambre de Bâle, Elsa Dreisig Samedi 12 février à 20h00 Grand Théâtre de Provence, Aix-en-Provence → Durée : 2h00 avec entracte ↓ Nuit Mozart par l’Orchestre de chambre de Bâle et exceptionnelle : Elsa Dreisig. Personnalité attachante et engagée de l’art lyrique, la soprano au timbre lumineux effectue une carrière fulgurante. A tout juste 30 ans, elle est d’ores et déjà considérée comme la référence mozartienne de sa génération, sollicitée par de prestigieuses scènes européennes. Pour le Grand Théâtre, elle a sélectionné quelques-uns des plus beaux airs d’opéras de Mozart, du genre buffa (comique) : Don Giovanni, Les Noces de Figaro ou du genre seria (tragique) : Lucio Silla et La Clémence de Titus. Ecrire pour le théâtre lyrique était l’un des plus grands plaisirs de Mozart si bien que ses oeuvres symphoniques portent aussi la trace de la mélodie vocale. Interprétée en guise de prologue, la Symphonie n°38 distille à chaque instant ses influences opératiques, remarquables par le galbe incisif des thèmes et la puissance dramatique de son tutti d’orchestre. *************** Orchestre de chambre de Bâle Konzertmeister et direction Baptiste Lopez Soprano Elsa Dreisig *************** Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Le Nozze di Figaro, KV 492 Ouverture Giunse alfin il momento…Deh, vieni, non tardar (Susanna) E Suzanna non vien… Dove sono (Contessa) Symphonie n° 38 en ré majeur, «Prague», KV 504 Così fan tutte, KV 588 Temerari… Come scoglio (Fiordiligi) Don Giovanni, KV 527 Ouverture In quale…Mi tradi quell‘alma ingrata (Donna Elvira) Vedrai carino (Zerlina) Lucio Silla, KV 135 Ouverture Pupille amate (Cecilio) Idomeneo, KV 366 Ouverture « Estinto è Idomeneo….Tutte nel cor vi sento » Récitatif et Air d’Elettra

De 10 à 45€

♫CLASSIQUE♫

Grand théâtre de Provence 380 avenue Max Juvenal 13100 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône



