**« Mozart sacré, un autre visage »** _Solistes, chœur et orchestre_ **Samedi 14 mai 2022 – 20h30 Basilique Saint Seurin de Bordeaux** Initialement prévu en mars 2020, ce programme **Mozart** permettra à Arpège de retrouver la plume généreuse de ce génie grâce à des **compositions rarement exécutées.** **Œuvre de jeunesse** composée juste avant son départ pour l’Italie en 1769, le très solennel **Te Deum** témoigne de la magnificence des fêtes princières grâce à l’union particulièrement puissante du chœur, des trompettes et timbales. **Les Vesperae solennes de Dominica** expriment quant à elles une vision beaucoup plus opératique, où **solistes et chœur** construisent avec finesse les **contrastes** et figuralismes tant **appréciés à l’époque**. Ce concert étant l’aboutissement du **jubilé de ce chœur** créé en 1971, **inviter tous les chanteurs** ayant façonné et construit Arpège était une évidence. Nous chanterons donc avec eux la Spatzenmesse, ou **”messe des moineaux”** de **Mozart,** ainsi qu’un **extrait du Messie de Haendel,** œuvre régulièrement interprétée en **50 ans de passions musicales**. Distribution : Héloïse Derache-Zaruba – Soprano Bénédicte Lavaud-Legendre – Mezzo soprano Pierre-Emmanuel Roubet – Ténor Jean-Laurent Coëzy – Basse Groupe Vocal Arpège de Bordeaux Orchestre Arpège Jacques Charpentier – Direction Programme : Te Deum KV 141 – chœur et orchestre Spatzenmesse KV 220 – solistes, chœur et orchestre Vesperae solennes de Dominica KV 321 – solistes, chœur et orchestre Worthy is the Lamb of God – Extrait du Messiah de Haendel

TARIF PLEIN : 22 euros, RÉDUIT : 12 euros, GROUPE : 16 euros, GRATUIT : moins de 12 ans

Ce concert du jubilé d’Arpège accueillera “d’anciens chanteurs” du groupe. Nous chanterons tous la Spatzenmesse de Mozart et un extrait du Messie de Haendel, déjà interprété avec passion en 50 ans !

Basilique Saint-Seurin de Bordeaux Place des Martyrs de la Résistance, 33000 Bordeaux Bordeaux Saint-Seurin Gironde



