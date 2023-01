Mozart – Requiem Marseille 7e Arrondissement, 21 mars 2023, Marseille 7e Arrondissement .

Mozart – Requiem

3 Rue De l’Abbaye Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye

2023-03-21 20:30:00 – 2023-03-22

EUR 22 45 Choeur et solistes de l’opéra de Prague

Orchestre philharmonique de république tchèque

Direction : Jan Chalupesky



​Parce que Mozart est mort en le composant et sans avoir pu l’achever, son Requiem, la plus célèbre œuvre religieuse de tous les temps est entrée dans l’histoire, a fait naître bien des légendes, de nombreuses inspirations musicales et même cinématographiques (Amadeus – Milos Forman 1984).



Le Requiem est magistral, spirituel et profond, sa modernité en fait une œuvre intemporelle… immortelle. Il paraitrait même que ce requiem a des vertus thérapeutiques.



L’écouter, le ressentir dans les cathédrales et les églises, c’est vivre un moment hors du temps… tout simplement beau !



Mozart disait “Mes Pragois me comprennent”, aujourd’hui Prague lui répond “C’est pour ça que nous te jouons si bien”



Depuis 2009, déjà plus 500 000 mélomanes à travers l’Europe ont assisté a ce concert d’exception, interprété par le Choeur et Solistes de l’Opéra de Prague et l’orchestre philharmonique de la République Tchèque.



​



​

Mozart – Requiem interprété par le Choeur et Solistes de l’Opéra de Prague et l’orchestre philharmonique de la République Tchèque. Rendez-vous à l’Abbaye Saint-Victor les 21 et 22 mars.

https://www.amisdesaintvictor.com/

