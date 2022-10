Mozart Requiem Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Marseille 6e Arrondissement

Mozart Requiem Marseille 6e Arrondissement, 16 octobre 2022, Marseille 6e Arrondissement. Mozart Requiem

23 Rue Des Trois Rois Théâtre du Carré Rond Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhne Théâtre du Carré Rond 23 Rue Des Trois Rois

2022-10-16 17:00:00 – 2022-10-16

Théâtre du Carré Rond 23 Rue Des Trois Rois

Marseille 6e Arrondissement

Bouches-du-Rhne Au programme :

Choeur Carryssimo / Corale Citharista

Ensemble Vocal Philarmonia

Orcestre Sinfonietta / Direction Jean-Claude Latil Concert classique https://www.carryssimo.fr/ Théâtre du Carré Rond 23 Rue Des Trois Rois Marseille 6e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne, Marseille 6e Arrondissement Autres Lieu Marseille 6e Arrondissement Adresse Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhne Théâtre du Carré Rond 23 Rue Des Trois Rois Ville Marseille 6e Arrondissement lieuville Théâtre du Carré Rond 23 Rue Des Trois Rois Marseille 6e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhne

Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-6e-arrondissement/

Mozart Requiem Marseille 6e Arrondissement 2022-10-16 was last modified: by Mozart Requiem Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement 16 octobre 2022 23 Rue Des Trois Rois Théâtre du Carré Rond Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhne Bouches-du-Rhne Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhne